Над регионами России сбили 65 украинских дронов за ночь

Силы противоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, по 14 дронов сбили над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, один – в Брянской области. Также 16 беспилотников перехватили над акваторией Черного моря, еще 9 дронов ликвидировали над Азовским морем.

В Воронежской и Брянской областях, по данным властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили частный дом, никто не пострадал, сообщает региональный оперативный штаб. По его данным, фрагменты дрона упали в поселке Ильский Северского района. «Повреждена кровля, потолок и остекление дома», – уточнили в оперштабе. На месте работают оперативные службы.

Москва, Наталья Петрова

