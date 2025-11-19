Композитор Алексей Шмитов получил 13 суток ареста за приставания к несовершеннолетнему

Нагатинский районный суд Москвы на 13 суток арестовал композитора и органиста Алексея Шмитова за приставание к несовершеннолетнему. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

68-летний музыкант признан виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Как установил суд, Шмитов, находясь в общественном месте, неоднократно трогал тыльной стороной ладони гениталии несовершеннолетнего. Подробности о потерпевшем не раскрываются.

Алексей Шмитов – член Союза композиторов России, преподаватель кафедры органа и клавесина Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Российской академии музыки им. Гнесиных.

На сайте Союза композиторов России говорится, что Шмитов – один «из наиболее ярких представителей органной школы России», он «являет собой прекрасный пример музыканта-универсала: не замыкаясь в рамках одного инструмента, он выступает и как пианист, и как органист».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

