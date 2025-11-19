российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 ноября 2025, 15:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Белгородской области произошел взрыв газа

Фото: МЧС России

В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Взрыв газовоздушной смеси прогремел в городе Алексеевка. В результате частный дом был разрушен полностью, кроме того, повреждены кровля и фасад соседнего жилого здания.

В ведомстве уточнили, что пожара не последовало. Предварительно, есть пострадавшие.

«На месте происшествия работает дежурный караул пожарно-спасательной части №16», – сообщили в МЧС.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,