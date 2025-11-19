В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Взрыв газовоздушной смеси прогремел в городе Алексеевка. В результате частный дом был разрушен полностью, кроме того, повреждены кровля и фасад соседнего жилого здания.

В ведомстве уточнили, что пожара не последовало. Предварительно, есть пострадавшие.

«На месте происшествия работает дежурный караул пожарно-спасательной части №16», – сообщили в МЧС.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube