Средства ПВО за ночь перехватили 65 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 65 украинских беспилотников над территорией восьми регионов России. Данных о пострадавших не поступало.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

18 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, 16 – над Рязанской областью, 14 – над Белгородской, семь – над Тульской, четыре – над Брянской, три – над Липецкой, два – над Тамбовской, один – над Крымом.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате падения обломков произошел пожар на территории одного предприятия. «По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», – написал глава регионах в своем канале в MAX.

Кроме того, обломки беспилотников упали в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры нет. В течение дня последствия атаки будут ликвидированы. Жителей попросили не приближаться к подозрительным предметам и обращаться в оперативные службы в случае их обнаружения.

