В Курской области 16 тысяч жителей остались без света из-за атак ВСУ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о новых ударах по подстанциям в курском приграничье. В результате без света остались 16 тысяч жителей.

«Сегодня ночью враг нанес удары по электроподстанциям в приграничье, – сообщил глава региона. – В результате атаки без электричества остались более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах».

Аварийные бригады работают на местах. Рыльск уже подключили к резервным источникам энергоснабжения.

«Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий. Энергетики постараются как можно скорее устранить неполадки», – добавил Хинштейн.

Курск, Зоя Осколкова

