российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 ноября 2025, 10:19 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области 16 тысяч жителей остались без света из-за атак ВСУ

Фото из канала Александра Хинштейна в MAX

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о новых ударах по подстанциям в курском приграничье. В результате без света остались 16 тысяч жителей.

«Сегодня ночью враг нанес удары по электроподстанциям в приграничье, – сообщил глава региона. – В результате атаки без электричества остались более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах».

Аварийные бригады работают на местах. Рыльск уже подключили к резервным источникам энергоснабжения.

«Последствия уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий. Энергетики постараются как можно скорее устранить неполадки», – добавил Хинштейн.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,