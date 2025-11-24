Система ПВО ночью перехватила 93 вражеских дрона

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны России сбили 93 украинских боевых беспилотника над территориями трех регионов. Данных о пострадавших не поступало, на местах падения обломков работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

45 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, девять – над Краснодарским краем, семь – над Воронежской областью. Кроме того, 20 дронов перехватили над акваторией Черного моря и восемь – над Азовским морем.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в одном из районов на севере региона обломками повреждены четыре частных дома (в основном пострадало остекление и фасад). Кроме того, осколками задело один автомобиль. Пострадавших нет.

Ночью режим беспилотной опасности был объявлен в Ульяновской, Ивановской, Пензенской, Ярославской, Воронежской областях, в Мордовии и Татарстане.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

