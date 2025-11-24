Система ПВО сбила 10 дронов, два из них летели на Москву

Система противовоздушной обороны перехватила десять украинских беспилотников, в том числе два, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.
Четыре БПЛА сбиты над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву, по три дрона перехватили над территориями Брянской и Калужской областей.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Москва, Зоя Осколкова
