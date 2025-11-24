российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 ноября 2025, 15:33 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Система ПВО сбила 10 дронов, два из них летели на Москву

Система противовоздушной обороны перехватила десять украинских беспилотников, в том числе два, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.

Четыре БПЛА сбиты над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву, по три дрона перехватили над территориями Брянской и Калужской областей.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,