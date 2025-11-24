Пять жителей Владимирской области насмерть отравились технической жидкостью

Во Владимирской области пять человек погибли после употребления технической жидкости. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла в городе Ковров. По данным следствия, местный житель принес с места работы канистры с технической жидкостью на основе спирта, которую употреблял с приятелями. В результате пять человек скончались.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

«По уголовному делу создана следственная группа, проведены осмотры места происшествия на производстве и по местам жительства погибших, изъяты канистры и иные предметы, назначен комплекс судебных экспертиз», – добавили в СКР.

Владимир, Зоя Осколкова

