Над регионами России ночью сбили 249 украинских дронов

ВСУ сегодня ночью устроили одну из самых масштабных за последнее время атак на российские регионы: силами ПВО было уничтожено 249 беспилотников противника. Об этом сообщило Минобороны РФ. Подавляющее большинство БПЛА ликвидировали над южными регионами и Черным морем.

По данным ведомства, 116 дронов перехватили над акваторией Черного моря, 76 – над Краснодарским краем, 23 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью. Еще по четыре беспилотника сбили над Курской областью и акваторией Азовского моря, два – над Белгородской областью и один – над Липецкой областью.

Напомним, в результате налета БПЛА на Ростовскую область погибли три человека, еще восемь человек пострадали. Повреждения получили четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных домов, лакокрасочный цех, складское помещение, несколько социальных объектов, четыре автомобиля.

В Краснодарском крае из-за атаки вражеских дронов пострадали шесть человек, не менее 20 зданий получили повреждения.

В целях безопасности в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика вводились временные ограничения на полеты, сообщала Росавиация.

Москва, Наталья Петрова

