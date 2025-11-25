БПЛА ударил по частному дому под Белгородом: ранены два человека

Два мирных жителя пострадали в результате удара украинского дрона по частному дому в поселке Октябрьский под Белгородом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его данным, женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями спины, головы, плеча и ноги бригада «неотложки» доставляет в областную клиническую больницу. Мужчину с баротравмой медики отправили в городскую больницу №2 Белгорода.
В доме повреждены крыша, окна и фасад, уточнил Гладков.
Белгород, Наталья Петрова
