БПЛА ударил по частному дому под Белгородом: ранены два человека

Два мирных жителя пострадали в результате удара украинского дрона по частному дому в поселке Октябрьский под Белгородом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями спины, головы, плеча и ноги бригада «неотложки» доставляет в областную клиническую больницу. Мужчину с баротравмой медики отправили в городскую больницу №2 Белгорода.

В доме повреждены крыша, окна и фасад, уточнил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

