ВСУ ударили по курскому Льгову

ВСУ нанесли удары по городу Льгов Курской области. В результате атаки повреждения получили несколько домов. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В результате вражеских ударов по городу Льгову незначительно повреждено несколько домов, в том числе многоквартирных (взрывной волной выбиты окна)», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте работают оперативные службы. Все восстановительные работы будут организованы незамедлительно, добавил губернатор.

Также, по его словам, ударам ВСУ подвергся Льговский район. Предварительно, никто не пострадал. Информации о последствиях на земле не поступало.

Курск, Наталья Петрова

