Силы ПВО ночью перехватили 33 украинских дрона

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над четырьмя российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 дронов сбили над Белгородской областью, 10 – над Воронежской, четыре – над Липецкой, один – над Брянской областями. Еще пять БПЛА перехватили над акваторией Черного моря.

В Брянской и Воронежской областях обошлось без пострадавших и последствий на земле, сообщили губернаторы регионов.

Ночью в целях безопасности вводились временные ограничения в аэропортах Калуги, Тамбова и Чебоксар. Сейчас воздушные гавани возобновили обслуживание рейсов.

Наталья Петрова

