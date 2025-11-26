Украинские беспилотники атаковали Чебоксары: пострадали два человека

Город Чебоксары подвергся массированной атаке украинских дронов. В результате удара пострадали два человека, в том числе подросток. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Также зафиксированы повреждения в двух жилых домах, добавил Николаев. Он уточнил, что временно эвакуированные жители уже возвращаются в свои дома. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы.

«На данный момент ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Николаев заверил, что вся необходимая помощь будет оказана тем, кто в ней нуждается.

Ранее глава республики сообщал о проведении эвакуации населения после атаки БПЛА. При этом он не уточнил, где конкретно проводилась эвакуация и сколько людей она затронула.

Врио главы Чебоксар Станислав Трофимов уточнил, что после налета беспилотников жильцов в одном из микрорайонов Ленинского района эвакуировали в школу. Он добавил, что после проведения всех работ экстренными службами будет оценен ущерб и устранены повреждения.

По данным Росавиации, в аэропорту Чебоксар ночью вводились ограничения на прием и отправку авиарейсов. Эта мера была отменена около восьми часов утра.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО ночью сбили 33 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами и акваторией Черного моря. Чувашию военное ведомство не упоминало.

Чебоксары, Наталья Петрова

