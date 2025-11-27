российское информационное агентство 18+

Четверг, 27 ноября 2025

Средства ПВО за ночь сбили 118 украинских беспилотников

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 118 вражеских дронов над территорией 11 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 26 ноября до 8.30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Самой массированной атаке подверглась Белгородская область, там сбили 52 БПЛА, 26 дронов уничтожены над территорией Курской области, 18 – над Самарской областью, по шесть беспилотников перехватили над Краснодарским краем и Брянской областью, по два – над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями, по одному – над Волгоградской, Тульской, Ростовской областями и акваторией Черного моря.

Москва, Зоя Осколкова

