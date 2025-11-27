ПВО уничтожила 18 дронов ВСУ над регионами России

Средства противоздушной обороны перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, с 08:30 до 12:00 мск было сбито 10 дронов над территорией Ростовской области, четыре – в Тульской области. Еще два БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае и по одному над Воронежской областью и акваторией Азовского моря.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили над Россией 118 вражеских беспилотников.

В Славянском районе Краснодарского в ночь на четверг обломки БПЛА повредили четыре частных дома и здание магазина, сообщал региональный оперативный штаб. В селе Николаевка Щербиновского района Кубани обломки дрона упали на стадионе. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

