Система ПВО за ночь перехватила 136 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 136 вражеских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По предварительным данным, никто не пострадал, зафиксированы разрушения инфраструктуры. Последствия ночной атаки устанавливаются.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

46 беспилотников сбили над Ростовской областью, 30 – над Саратовской, 29 – над Крымом, 12 – над акваторией Черного моря. Шесть дронов были ликвидированы над территорией Брянской области, пять – над Волгоградской областью, по два БПЛА – над Воронежской, Московским регионом и акваторией Азовского моря, по одному – над Курской и Калужской областями.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, ночью дроны перехватили в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.

«В Шахтах из-за падения БПЛА повреждены несколько автомашин, а также техэтаж, выбиты стекла в окнах и на балконах 5-этажного дома. Из квартир были выведены все жильцы. После проверки помещений саперами люди вернулись домой. В Таганроге осколками дронов разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Воронежской области в одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома. В другом повреждено остекление АЗС. Люди не пострадали, сообщил губернатор Александр Гусев.

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях на земле будет уточняться.

Ночью в целях безопасности вводились ограничения в аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска, Геленджика, Краснодара, Сочи и столичном Внуково. К утру работа авиагаваней возобновилась.

Москва, Зоя Осколкова

