Пожар в высотках Гонконга потушили через 48 часов

Правительство Гонконга заявило, что пожарные завершили тушение крупного пожара, вспыхнувшего в среду днем ​​и уничтожившего семь из восьми жилых башен в районе Ван Фук в северном районе Тай По.

Согласно последнему опубликованному бюллетеню, число погибших возросло до 94, число раненых – до 78.

Точное число пропавших без вести жителей остается неопределенным, и, по данным местных СМИ, оно может приближаться к 300.

Напомним, что смертоносный пожар, самый масштабный со времен Второй мировой воны, возник в Гонконге двое суток назад.

По делу о пожаре арестованы трое мужчин – им выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве, речь идет о двух директорах и консультанте строительной компании.

Гонконг, Елена Васильева

