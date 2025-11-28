В Сочи отражают атаку украинских дронов

В Сочи идет отражение атаки украинских беспилотников, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Все городские службы приведены в состояние максимальной готовности, заявил мэр города-курорта Андрей Прошунин. Он попросил сочинцев и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. «Оставайтесь в глухом помещении без остекления. На улице – проследуйте в любое подземное пространство. Эти инструкции особенно важно соблюдать тем, кто находится рядом с береговой линией», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр призвал не отправлять детей на занятия в школы и детсады из-за атаки БПЛА. Нужно дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Это касается и студентов, добавил Прошунин.

Угрозу атаки БПЛА на территории Сочи объявили в 6:25 мск. Аэропорт Сочи временно прекратил принимать и отправлять самолеты на фоне беспилотной опасности.

Надо отметить, что угрозу атаки дронов в Сочи объявляют второе утро подряд.

Сочи, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube