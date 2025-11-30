Город в Ростовской области остался без тепла после налета БПЛА, на Кубани пострадали дома и НПЗ

Средства противоздушной обороны в ночь на 30 ноября уничтожили 33 украинских беспилотника над четырьмя российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. Почти половину из них – 16 – сбили в Ростовской области. После налета дронов в Ростовской области без отопления остался город Гуково.

Еще семь дронов перехватили в Краснодарском крае, три – в Белгородской, один – в Курской областях. Кроме того, шесть дронов сбили над Черным морем.

В городе Гуково из-за атаки БПЛА повреждена котельная – без отопления остались 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «После обследования котельной саперами, на объекте приступят к восстановительным работам»,– написал глава региона в своем телеграм-канале. Кроме того, по данным Слюсаря, на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске произошел пожар на площади 50 кв. м. Возгорание оперативно потушили. Пострадавших при ночном налете БПЛА на Ростовкую область нет.

В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников повреждены дома в Славянске-на-Кубани и в Анапе, сообщил региональный оперативный штаб. В Славянске-на-Кубани повреждения получили частный и многоквартирный дома. Из-за падения обломков БПЛА серьезно пострадал частный дом в садоводческом товариществе, во втором доме разбиты окна в семи квартирах. Также на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода повреждена газовая труба. Во всех случаях пострадавших нет.

В Анапе обломки БПЛА упали на частный дом, частично разрушив крышу. Никто не пострадал. На месте работают экстренные и специальные службы.

Москва, Наталья Петрова

