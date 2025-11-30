В Белгородской области дрон ВСУ ударил по движущейся машине: ранен мирный житель

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

БПЛА ударил по машине в селе Глотово Грайворонского округа. «Мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук, ног, а также ожогами доставили в Грайворонскую ЦРБ», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Автомобиль в результате детонации загорелся.

Поздно вечером 29 ноября атаке вражеского дрона подверглось село Архангельское Старооскольского округа. БПЛА взорвался на территории частного домовладения, пострадала женщина. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «баротравма», сообщал Гладков. От удара в доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад, забор и надворные постройки. Кроме того, загорелась хозяйственная постройка, которую оперативно потушили пожарные.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube