Два человека погибли в Белгородской области при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя погибли, один получил ранения в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Березовка Борисовского округа дрон ударил по автомобилю. «От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Машина уничтожена огнем.

В Грайворонском округе в селе Мощеное FPV-дрон ударил по частному дому. В результате атаки множественные осколочные ранения получил мужчина. Его доставили в реанимацию. Повреждения получили частный дом, хозпостройка и машина.

