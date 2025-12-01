Силы ПВО ночью сбили 32 украинских дрона

Средства ПВО в ночь на 1 декабря уничтожили 32 украинских беспилотника над 11 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом информирует Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, по четыре дрона сбили над территориями Белгородской, Брянской, Новгородской областями и Краснодарским краем.
По три беспилотника перехватили над Ленинградской областью и Азовским морем, еще два – над Воронежской областью. По одному БПЛА ликвидировали в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.
В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотников повредили три частных дома. «Фрагменты упали по разным адресам в поселке городского типа Ильский. В трех домах выбило стекла. Также повреждена вышка сотовой связи», – сообщает региональный оперативный штаб. Никто не пострадал.
В Ленинградской области вражеские дроны сбили над Киришским районом. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
В Ростовской, Воронежской, Смоленской и Тульской областях, по информации властей, также обошлось без пострадавших и последствий на земле.
Москва, Наталья Петрова
