Силы ПВО ночью сбили 32 украинских дрона

Средства ПВО в ночь на 1 декабря уничтожили 32 украинских беспилотника над 11 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом информирует Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, по четыре дрона сбили над территориями Белгородской, Брянской, Новгородской областями и Краснодарским краем.

По три беспилотника перехватили над Ленинградской областью и Азовским морем, еще два – над Воронежской областью. По одному БПЛА ликвидировали в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.

В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотников повредили три частных дома. «Фрагменты упали по разным адресам в поселке городского типа Ильский. В трех домах выбило стекла. Также повреждена вышка сотовой связи», – сообщает региональный оперативный штаб. Никто не пострадал.

В Ленинградской области вражеские дроны сбили над Киришским районом. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В Ростовской, Воронежской, Смоленской и Тульской областях, по информации властей, также обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Москва, Наталья Петрова

