ФСБ пресекла теракт украинской разведки против офицера Минобороны в Крыму

ФСБ сообщила о предотвращении в Крыму теракта украинской военной разведки против высокопоставленного российского военнослужащего.

По данным российской спецслужбы, по заданию ГУР завербованный украинец должен подорвать одного из старших офицеров Минобороны в его личной машине. Агент Киева оказал вооруженное сопротивление при попытке заложить взрывчатку под автомобиль и был ликвидирован сотрудникам ФСБ. При нем были обнаружены и изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства.

Как сообщила ФСБ, организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев 1984 года рождения. Задержан один из его пособников, житель Крыма. В отношении него возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), он заключен под стражу.

Москва, Наталья Петрова

