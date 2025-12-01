В Новой Москве во дворе жилого дома взорвался автомобиль

В Новой Москве произошел взрыв во дворе жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел на Радужной улице. Жильцы услышали громкий взрыв, после чего вспыхнул припаркованный внедорожник.

На данный момент известно, что в машине в момент ЧП никого не было. В ближайшем доме выбило окна до четвертого этажа. На месте работают оперативные службы.

Причина устанавливается. Предположительно, взрыв произошел после того, как владелец удаленно запустил двигатель для прогрева.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

