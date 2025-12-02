Над регионами России за ночь сбили 45 украинских дронов

Средства противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 45 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, 14 дронов было нейтрализовано в Брянской области, восемь – в Краснодарском крае, шесть – в Крыму, пять – в Волгоградской области, четыре – в Чечне. Кроме того, два БПЛА сбиты в Ростовской области и по одному – в Орловской, Липецкой и Тверской областях. Еще три беспилотника обезвредили над Черным морем.

В Орловской области после атаки БПЛА произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале. По его данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий, добавил Клычков.

В Брянской, Тверской и Ростовской областях, по информации властей регионов, обошлось без пострадавших и разрушений.

В целях безопасности полетов Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Тамбова, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Нальчика, Магаса и Махачкалы. Утром они были сняты.

