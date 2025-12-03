Средства ПВО за ночь перехватили 102 украинских беспилотника

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 102 вражеских беспилотника над территориями семи регионов России. Власти подвергшихся атаке субъектов сообщили о повреждениях инфраструктуры, на местах работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

26 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 22 – над Брянской областью, 21 – над Курской, 16 – над Ростовской, семь – над Астраханской, шесть – над Саратовской, четыре – над Воронежской.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повреждении нескольких резервуаров с топливом. Пожара не последовало.

Атака дронов привела к возгоранию на нефтебазе в Тамбовской области. «На место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства», – сообщил глава региона Евгений Первышов.

Кроме того, ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного, Магаса, Ярославля и Тамбова, сообщала Росавиация.

Москва, Зоя Осколкова

