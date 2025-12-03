российское информационное агентство 18+

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по грузовику: ранен водитель

В Белгородской области украинский дрон ударил по грузовому автомобилю, в результате ранения получил водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

БПЛА атаковал грузовик в селе Грузское Борисовского округа. «Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бойцы «Орлана» доставили в Борисовскую ЦРБ», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

После оказания помощи бригада «неотложки» транспортирует пострадавшего в горбольницу №2 Белгорода, добавил Гладков.

Большегруз получил повреждения.

