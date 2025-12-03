В Таиланде задержали шестерых россиян за организацию подпольного казино

В Таиланде россиян подозревают в организации подпольного игорного клуба. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на туристическую полицию.

В правоохранительные органы обратились жители острова Пханган. Они сообщили, что в арендованном доме иностранцы играют в азартные игры.

В ходе рейда полицейские обнаружили шестерых россиян, румына, израильтянина, немца и гражданина Великобритании. Предполагается, что организатором подпольных игр был гражданин РФ, которые арендовал дом, вел бухгалтерию и обменивал деньги на фишки.

Полиция изъяла крупную сумму денег, колоды карт, наборы покерных фишек и другое оборудование. Подозреваемые доставлены в полицейский участок.

Ранее сообщалось о задержании 20 граждан России на тайском острове Пханган. В основном, поводом стало нарушение визового режима.

Бангкок, Зоя Осколкова

