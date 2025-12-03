Московский суд снова оштрафовал Google за неудаление запрещенного контента

Таганский районный суд Москвы признал компанию Google LLC виновной в неудалении запрещенной информации и оштрафовал ее на 3,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Решение об административном наказании принято в рамках ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации).

В течение последних нескольких лет компания Google неоднократно привлекалась в России к ответственности за неудаление запрещенного контента, в том числе фейков о специальной военной операции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube