Среда, 3 декабря 2025, 22:37 мск

Бастрыкин добивается возбуждения уголовных дел против пяти экс-судей из Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение дел о коррупции в отношении пятерых судей в отставке из Ростова-на-Дону. Об этом говорится в сообщении ВККС.

Предполагается, что судейская коллегия 8 декабря рассмотрит представления главы СК о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Олега Батальщикова по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Аналогичные представления подготовлены в отношении мирового судьи Советского судебного района районного суда Ростова-на-Дону в отставке Эльмиры Пономаревой и судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Наталии Цмакаловой.

По сведениям ТАСС, возбуждение уголовного дела также грозит судье Советского районного суда Ростова-на-Дону Артуру Маслову и председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

