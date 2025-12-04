Над российскими регионами за ночь сбито 76 украинских БПЛА

Прошедшей ночью средства противоздушной обороны уничтожили 76 украинских беспилотников над 13-ю российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Большую часть дронов сбили на юге страны: 21 БПЛА нейтрализовали в Крыму, 16 – в Ростовской области, 14 – в Ставропольском крае, один – в Краснодарском крае. Еще один беспилотник ликвидировали над Черным морем.

Кроме того, семь дронов перехвали в Белгородской области, четыре – в Брянской, три – в Воронежской, по два – в Орловской, Рязанской и Тульской областями. По одному беспилотнику сбили в Липецкой, Нижегородской областях и над Московским регионом.

В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов ранение получила 46-летняя женщина, а также повреждены два многоквартирных дома и две машины. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. «Выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, находящихся в одном многоквартирном здании. В соседнем доме повреждено остекление в нежилом помещении. Также осколками посечены два легковых автомобиля», – написал он в своем телеграм-канале. Глава региона уточнил, что пострадавшая женщина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась. Ночью непосредственная угроза удара БПЛА объявлялась в Воронеже, Нововоронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах.

В Ростовской области, по данным властей региона, атаку вражеских дронов отразили в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Обошлось без пострадавших.

В Ставропольском крае БПЛА пытались атаковать объекты в Невинномысске, уточнил губернатор Владимир Владимиров. «По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают в местах падения обломков», – написал он в своем телеграм-канале.

Об отсутствии пострадавших и последствий на земле сообщили также власти Брянской и Тульской областей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

