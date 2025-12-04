российское информационное агентство 18+

Четверг, 4 декабря 2025, 10:08 мск

Мошенники придумали схему обмана с перерасчетом пенсий

Мошенники в России стали звонить пенсионерам и предлагать перерасчет пенсионных выплат. Дальше все идет по классической схеме – требуют код из СМС и воруют деньги.

Пожилым россиянам поступают звонки от якобы сотрудников Пенсионного фонда, которые предлагают произвести перерасчет пенсии за 2016-2018 годы. Аферисты втираются в доверие, называя персональные данные жертвы.

Затем собеседник предлагает «перерегистрироваться» в Пенсионном фонде, для этого нужно назвать данные банковской карты и сообщил код из сообщения.

В результате жертвы лишаются средств на счету.

Москва, Зоя Осколкова

