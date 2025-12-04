В Москве три человека пострадали из-за распыления неизвестного вещества

В Москве три человека отравились неизвестным газом. На месте работают экстренные службы.

Инцидент произошел на Нижегородской улице. Сначала стало известно об одном пострадавшем, затем симптомы отравления появились еще у двоих жителей.

На место прибыли спасатели в спецкостюмах. Решается вопрос об эвакуации людей из девятиэтажки.

Предположительно, речь идет о средстве для борьбы с насекомыми. В квартире на восьмом этаже травили тараканов, вероятно, концентрация отравляющего вещества была превышена.

Москва, Зоя Осколкова

