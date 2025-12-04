В Подмосковье задержаны сотрудники двух рехабов, где пациентов морили голодом и избивали

В Московской области правоохранители пришли в два реабилитационных центра, где удерживали пациентов и применяли к ним насилие. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела о незаконном лишении свободы постояльцев в реабилитационном центре в Егорьевске (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и аналогичном учреждении, расположенном в Ленинском городском округе (пп. «а, в,г, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). По уголовным делам задержаны восемь сотрудников реабилитационных центров», – говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники центров действовали в составе организованной группы. Пациентов «лечили» от наркотической зависимости, систематически применяя к ним насилие.

«Граждане прибыли в центры на лечение из разных регионов, стоимость их нахождения варьировалась от 50 до 80 тысяч рублей ежемесячно», – добавили в СК.

Следователи провели обыски, изъяли документы и опросили свидетелей. Продолжается сбор доказательств.

Москва, Зоя Осколкова

