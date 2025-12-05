Средства ПВО за ночь перехватили 41 украинский беспилотник

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 41 вражеский дрон над территорией шести регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 4 декабря до 7.00 5 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – говорится в сообщении.

По девять БПЛА сбили над территориями Самарской области и Крыма, восемь – над Саратовской областью, по семь – над Волгоградской и Ростовской, один – над Краснодарским краем.

Как сообщил оперштаб Краснодарского края, после атаки дрона получила повреждения портовая инфраструктура в Темрюке. «Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы», – говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал эвакуировали.

Кроме того, в ночь на 5 декабря Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Саратова, Краснодара, Самары, Пензы и Ульяновска, Сочи, Владикавказа, Грозного, Магаса и Минеральных Вод.

