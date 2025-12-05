В России задержали хакеров, похитивших более 200 млн рублей у жителей 78 регионов

Киберполицейские провели спецоперацию по задержанию банды мошенников, которые причастны к совершению более 600 преступлений на территории 78 регионов России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В операции участвовали правоохранители из Москвы, Ростовской и Самарской областей. В числе задержанных – разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate. С ее помощью совершались дистанционные хищения денег с банковских карт граждан практически со всей России.

«Предварительно установлено, что злоумышленники использовали компьютерный вирус. Он распространялся через мессенджеры «Ватсап»* и «Телеграм» под видом приложений государственных организаций или банков, что позволяло без участия законных владельцев обналичивать в банкоматах их средства», – сообщила Волк.

Мошенники действовали по традиционному сценарию, звонили жертвам и предлагали установить на смартфон специальный файл, замаскированный под официальное банковское приложение. Затем пользователь прикладывал к телефону банковскую карту и набирал ПИН-код. В результате аферисты получали возможность снять деньги в банкоматах любого региона.

«При этом весь процесс выглядел вполне легитимным. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 200 млн рублей», – отметила официальный представитель МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). «По результатам проведенных компьютерно-технических экспертиз органом предварительного расследования будет дана юридическая оценка лицам, совершившим преступления в сфере компьютерной информации», – добавила Волк.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.

Москва, Зоя Осколкова

