Автобус хоккейной команды попал в ДТП с грузовиком под Кировом

В Кировской области автобус хоккейной команды столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, пострадали четыре спортсмена. Об этом сообщили в правительстве региона.
ДТП произошло на трассе «Вятка» в Юрьянском районе. Грузовик врезался в автобус с хоккеистами, которые ехали на соревнования.
В результате аварии пострадали четыре спортсмена 2007-2008 года рождения. Хоккеисты с травмами в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирурги.
Предположительно, причиной аварии стало то, что водитель фуры уснул за рулем. По факту случившегося полиция проводит проверку.
Киров, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»