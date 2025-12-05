Автобус хоккейной команды попал в ДТП с грузовиком под Кировом

В Кировской области автобус хоккейной команды столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, пострадали четыре спортсмена. Об этом сообщили в правительстве региона.

ДТП произошло на трассе «Вятка» в Юрьянском районе. Грузовик врезался в автобус с хоккеистами, которые ехали на соревнования.

В результате аварии пострадали четыре спортсмена 2007-2008 года рождения. Хоккеисты с травмами в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирурги.

Предположительно, причиной аварии стало то, что водитель фуры уснул за рулем. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Киров, Зоя Осколкова

