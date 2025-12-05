Мирный житель ранен при ударе ВСУ по Брянской области

В Брянской области украинские дроны-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В результате террористической атаки, к сожалению, мужчина получил осколочное ранение руки», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
В селе повреждена кровля административного здания. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Брянск, Наталья Петрова
