Суббота, 6 декабря 2025, 11:11 мск

Средства ПВО перехватили за ночь 116 украинских дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 116 вражеских беспилотников над территорией десяти регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

29 БПЛА сбили над территорией Рязанской области, 27 – над Воронежской, 23 – над Брянской, 21 – над Белгородской, шесть дронов уничтожили над Тверской областью, по три – над Курской и Липецкой, два – в Тамбовской, по одному – в Тульской и Орловской областях.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, обломки беспилотников упали в нескольких районах Рязани. «Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», – сообщил глава региона.

Данных о пострадавших из других подвергшихся ночной атаке субъектов не поступало. Последствия налета устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

