Ночью средства ПВО сбили 77 вражеских БПЛА

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 77 украинских беспилотников. В результате атаки жители поселка в Ростовской области остались без света.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщает Минобороны России.

42 дрона сбили над территорией Саратовской области, 12 – над Ростовской областью, десять – над Крымом, девять – над Волгоградской областью, два – над Белгородской, по одному – над территориями Астраханской области и Чечни.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о перебоях в электроснабжении из-за повреждения вышки ЛЭП. Без света остались 250 жителей хутора Колундаевский. «Восстановительные работы начнутся в светлое время суток», – написал глава региона.

Данных о пострадавших не поступало. На местах работают оперативные службы. Последствия ночной атаки устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

