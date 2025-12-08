Над регионами России за ночь сбили 67 вражеских дронов

Средства противоздушной обороны в ночь на понедельник уничтожили 67 украинских беспилотников над одиннадцатью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего дронов было сбито над Брянской областью – 24. По данным ведомства, 12 БПЛА перехватили над Саратовской областью, 11 – над Ростовской, 9 – над Волгоградской областями. Еще по два беспилотника обезвредили над Курской, Ленинградской, Тульской областями и над московским регионом. По одному дрону ликвидировали над Орловской и Смоленской областями.

В Ростовской области три населенных пункта остались без света из-за повреждения ЛЭП в результате налета БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны», – написал он в своем телеграм-канале. Глава региона уточнил, что энергоснабжение в селе было оперативно восстановлено ночью, работы в хуторах начнутся в светлое время суток. В хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома, добавил он. Пострадавших нет.

В Волгограде обломки БПЛА упали в районе жилых домов в Тракторозаводском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По предварительным данным, пострадавших нет. На место инцидента направлены оперативные службы. Приведены в готовность пункты временного размещения, добавил глава региона.

Ночью в целях безопасности полетов вводились ограничения в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в аэрогаванях Саратова, Волгограда, Пензы, Тамбова, Калуги и Пскова. К настоящему времени аэропорты возобновили работу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube