Самолет Ан-22 разбился в Ивановской области

Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. На борту находились 7 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным агентства, борт разбился в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты самолета обнаружены на воде. Отмечается, что самолет совершал плановый облет после ремонта.
В свою очередь, телеграм-канал «112» сообщает, что, по предварительным данным, борт принадлежит Министерству обороны. На месте катастрофы работают экстренные службы.
Обновлено. В Минобороны России подтвердили информацию о крушении военно-транспортного самолета Ан-22. По данным ведомства, борт совершал облет после ремонта и упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда и комиссия Воздушно-космических сил России вылетели к месту падения.
Москва, Наталья Петрова
