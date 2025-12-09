российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 декабря 2025, 14:10 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Самолет Ан-22 разбился в Ивановской области

Архив, фото Минобороны РФ

Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. На борту находились 7 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, борт разбился в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты самолета обнаружены на воде. Отмечается, что самолет совершал плановый облет после ремонта.

В свою очередь, телеграм-канал «112» сообщает, что, по предварительным данным, борт принадлежит Министерству обороны. На месте катастрофы работают экстренные службы.

Обновлено. В Минобороны России подтвердили информацию о крушении военно-транспортного самолета Ан-22. По данным ведомства, борт совершал облет после ремонта и упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда и комиссия Воздушно-космических сил России вылетели к месту падения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,