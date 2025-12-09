Самолет Ан-22 разбился в Ивановской области

Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. На борту находились 7 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, борт разбился в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты самолета обнаружены на воде. Отмечается, что самолет совершал плановый облет после ремонта.

В свою очередь, телеграм-канал «112» сообщает, что, по предварительным данным, борт принадлежит Министерству обороны. На месте катастрофы работают экстренные службы.

Обновлено. В Минобороны России подтвердили информацию о крушении военно-транспортного самолета Ан-22. По данным ведомства, борт совершал облет после ремонта и упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда и комиссия Воздушно-космических сил России вылетели к месту падения.

