ПВО перехватила над российскими регионами 20 БПЛА

Средства ПВО в течение ночи уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, 16 дронов сбили над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и московским регионом.

В Брянской области при отражении налета БПЛА никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

