ПВО за два часа сбила 12 дронов ВСУ над российскими регионами

Средства противоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над тремя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, по пять дронов обезвредили в Брянской и Московской областях, в том числе четыре, летевших на столицу. Еще два БПЛА сбили в Калужской области.

Беспилотники нейтрализовали в период с 7:00 до 9:00 мск.

В Брянской и Калужской областях, по информации губернаторов регионов, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении четырех дронов на подлете к столице.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube