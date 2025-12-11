За ночь силы ПВО сбили 32 летевших на Москву беспилотника

ВСУ в ночь на 11 декабря пытались совершить массированную атаку на Москву с помощью беспилотников. Силы противоздушной обороны с начала ночи уничтожили на подлете к столице 32 БПЛА.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву», – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. На месте падения обломков работают экстренные службы. Ранее градоначальник сообщал об уничтожении 31 дрона. Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Все столичные аэропорты – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» – в целях безопасности не принимают и не выпускают рейсы. На запасные аэродромы перенаправлены десятки рейсов, самолеты принимает петербургский аэропорт «Пулково». Так, по состоянию на 06:00 мск, в «Шереметьево» 9 рейсов ушли на запасные аэродромы, 23 рейса задержаны на вылет.

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» сообщили о переносе и отмене рейсов. Авиакомпания «Россия» корректирует расписание из-за ограничений в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково».

