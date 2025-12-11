Два человека погибли при взрыве в лаборатории Пермского политеха. Среди жертв – ребенок

Взрыв произошел в одной из лабораторий Пермского национального исследовательского политехнического университета. В результате ЧП погибли два человека. Информация о пострадавших разнится. По одним данным, пострадали два человека, по другим – три. Об инциденте сообщают телеграм-каналы «112» и Baza.

Взрыв прогремел в здании аэрокосмического факультета ПНИПУ на улице Академика Королева из-за разгерметизации гидродинамического стенда, предназначенного для исследований. Среди жертв – ребенок. Baza сообщает о двух пострадавших. По сведениям тг-канала «112», пострадали три человека.

Обновлено. Телеграм-канал SHOT сообщает, что в результате происшествия пропали без вести четыре человека. Ведутся их поиски.

На месте работают экстренные службы.

Официальных комментариев по ЧП пока не поступало.

Пермь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

