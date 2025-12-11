Подтверждена гибель двух человек при взрыве в пермском вузе: возбуждено уголовное дело

Министерство территориальной безопасности Пермского края и Следственный комитет подтвердили гибель двух человек в результате взрыва в лаборатории Пермского политехнического университета. Погибли мужчина и его 8-летняя дочь. По последним данным СКР, число пострадавших выросло до четырех человек, передает ТАСС. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ранее СК сообщал о двух пострадавших, а минтербез информировал о трех пострадавших.

Сегодня в здании лаборатории аэрокосмического факультета политеха произошел взрыв из-за разгерметизации гидродинамического стенда, после чего, судя по данным СК, начался пожар. Во время лабораторных испытаний «в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина» – такие данные, в свою очередь, приводит Министерство территориальной безопасности региона.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. «Назначаются судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская с целью установления причины пожара и гибели людей», – говорится в сообщении. Ход расследования взял на личный контроль руководитель регионального главка ведомства.

Пермь, Наталья Петрова

