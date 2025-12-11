С утра силы ПВО сбили 32 украинских дрона над регионами России

Дежурные средства ПВО с 08:00 мск до 14:00 мск уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над пятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 10 дронов было сбито над московским регионом. Еще 13 БПЛА обезвредили в Брянской области, четыре – в Калужской, три – в Тульской и два – в Курской областях.

В Брянской области обошлось без пострадавших и последствий на земле, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Калужской области в одном из населенных пунктов Боровского округа в результате падения БПЛА повреждено остекление трех жилых домов, а также припаркованные возле домов автомобили, сообщил глава региона Владислав Шапша. По его данным, никто не пострадал.

Надо отметить, что на подлете к Москве с ночи нейтрализован 41 дрон ВСУ, следует из данных мэра столицы Сергея Собянина.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube