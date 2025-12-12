Семь человек пострадали при ударе БПЛА по многоэтажке в Твери

В Твери в результате падения обломков украинского дрона на многоквартирный дом пострадали семь человек, в том числе ребенок. Их доставили в больницы, позднее троих взрослых выписали после оказания первой помощи. Жильцов дома эвакуировали. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

«В результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали люди. Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице», – приводятся слова главы региона в телеграм-канале областного правительства.

Королев провел оперативное совещание и поручил в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.

«На месте работает комиссия в составе регионального Минстроя, МинЖКХ, Управления МЧС, энергетиков, представителей города. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания», – уточнил врио губернатора.

В настоящее время в пункте временного размещения, организованном в школе, остаются 22 жителя дома, включая пятерых детей.

Тверь, Наталья Петрова

