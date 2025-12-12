ЧП в Белгороде: на территории детсада упал боеприпас

В Белгороде на территорию детского сада упал боеприпас, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Подробности не уточняются. Пострадавших, по данным властей, нет.

По словам Гладкова, взрывотехники Минобороны принимают решение об утилизации опасного предмета. Людей из детского сада эвакуировали. «Сейчас службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают все оперативные службы.

По данным местных пабликов, инцидент произошел на территории детского сада №55 на улице Большетроицкой.

Белгород, Наталья Петрова

